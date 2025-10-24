Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 16 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son 20 gün içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; 39 parça halinde 1 kilo 570 gr sentetik kannabinoid maddesi, 7 parça halinde 57.40 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 41 gamr esrar maddesi, 2 bin 650 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 51 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 16’sı ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanırken 11 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 45 şüpheli şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır