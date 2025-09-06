HABER

Elazığ'da yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Elazığ'da eşini evde başka birisiyle gören başkomiser, tartıştığı kişiyi silahıyla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı. Bunun üzerine çıkan kavga sonucunda, başkomiser belinden çıkardığı silahla defalarca ateş etti. O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ da yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol 1

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAŞKOMİSER HAKKINDA ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

