Elazığ’da yol bakım ve asfalt çalışmaları sürüyor

Kent genelindeki altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vakit kaybedilmeden yol bakım ve asfalt yenileme çalışmalarına geçiliyor. Bu doğrultuda, kent içi ulaşımının ana arterlerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı’nda başlatılan asfalt yenileme çalışmaları, program dahilinde ve yoğun bir tempoyla sürdürülüyor.

Ekipler, yol yüzeyinde zamanla oluşan bozulmaları gidermek amacıyla freze asfalt kazıma makinesi ile mevcut asfaltı sökerek ardından finişer makinesiyle bitümlü sıcak karışım (BSK) binder tabakası seriyor.

Ekiplerin yoğun mesailerinin ardından çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların ardından güzergah üzerindeki bozuk zeminler ortadan kaldırılıp, yol kalitesi artırılmış olacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için şehir genelindeki yol yenileme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır