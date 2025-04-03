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  4. Elazığ'daki Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

Elazığ'daki Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

03.04.2025 17:37
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Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Elazığ'daki Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Gölü çöp
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