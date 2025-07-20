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Elazığ'dan kahreden haber! Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Elazığ'dan kahreden haber! Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Kılınç'a (45) çarptı. Kazada Kılınç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın çarptığı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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