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Elazığ’da 19 yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli yaralandı

Elazığ’da dün 19 farklı noktada çıkan yangınlara müdahale eden 2 itfaiye personeli, yaralandı.

Elazığ’da 19 yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli yaralandı

Elazığ’da dün kentin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale etmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz masasının ardından 60 personel, sahadaki tüm araçlarla birlikte yangın çıkan alanlara dağılmış ve özverili çalışmayla birlikte çıkan yangınları kontrol altına almıştı. Çıkan yangınlara müdahale esnasında Elazığ İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel’in gözüne odun parçası girerken, itfaiye çavuşu Atilla Aytekin’in ise lastik atölyesinde çıkan yangında asitten dolayı bacakları yandı.
Yangınların ardından hastaneye kaldırılan Yüce ve Aytekin’nin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ’da 19 yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli yaralandı 1
Kaynak: İHA

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