Elazığ’da 38 ton Antep fıstığı rekoltesi bekleniyor

Elazığ’da Antep fıstığı üretiminde 2026 sezonu hasat dönemi başladı. Kentte özellikle merkez, Keban ve Palu ilçelerinde yoğunlaşan üretimde, Harput yöresindeki Gümüşbağlar Köyü öne çıkıyor. 2026 üretim sezonunda Elazığ genelinde 268 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılması ve yaklaşık 38,4 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Kent genelinde ise 45 üreticinin Antep fıstığı yetiştiriciliği yaptığı belirtildi.

Hasat çalışmaları çerçevesinde Gümüşbağlar Köyü’nde üretici Memet Gezer’e ait yaklaşık 32 dekarlık Antep fıstığı bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve teknik personel üreticinin heyecanına ortak oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır