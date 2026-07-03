Elazığ’da 7 katlı binada baca yangını

Yangın, merkez Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı binanın baca kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlerin dairelere ve çatıya sıçramasını engellemek için içeriden ve dışarıdan bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.



Kaynak: İHA