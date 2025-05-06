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Elazığ’da 87 sporcu şampiyonluk için kulaç attı

Elazığ’da düzenlenen şampiyonada 87 sporcu şampiyonluk için kulaç attı.

Elazığ’da 87 sporcu şampiyonluk için kulaç attı

Elazığ’da düzenlenen Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışması, büyük bir heyecan ve yüksek katılımla tamamlandı. Yarışmalar; sualtı, çift palet ve dip disiplinlerinde düzenlendi. Toplamda 87 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, sporcular performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle minik yaş grubundaki sporcuların gösterdiği azim ve disiplin, antrenörler ve aileler tarafından büyük takdir topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimizde su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri memnun ediyor. Gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve onları geleceğe hazırlamak adına bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcu ailelerine teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)

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Elazığ
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