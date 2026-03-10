Elazığ’da aranan 124 şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 124 şahıs yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca yine son bir ay içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 51 şüphelinin yakalandığı, toplam 53 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 600 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

