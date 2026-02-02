HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da asayiş uygulamaları: 272 olayda 357 şahıs yakalandı

Elazığ’da bir haftada meydana gelen 272 asayiş olayında 357 şahıs yakalanırken 56 şahıs tutuklandı.

Elazığ’da asayiş uygulamaları: 272 olayda 357 şahıs yakalandı

Elazığ Valiliği, 25 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 272 olayda 357 şahıs yakalandı, 56 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 54 bin 472 şahıs ve 24 bin 510 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 604’üne cezai işlem uygulanırken 178 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 18 adet trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Öte yandan kayıp olarak aranan 13 şahıs bulundu.

Yapılan çalışmalarda; 15 adet tabanca, 9 adet tüfek, 122 adet fişek/kartuş, 1 adet sarjör, 11 adet kesici alet, 735,2 gram esrar, 140,3 gram kubar esrar, 203,9 gram metamfetamin, 687,3 gram bonzai, 6,3 gram bonzai hammaddesi, 786 adet sentetik ecza ve ecstasy, 1 gram kokain, 4,1 gram kannabionit, 550 gram kannabionit katkılı tütün, 1 ml sentetik kannabionit ham maddesi, 4 gram skunk ve 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak; 6 adet cep telefonu ve 4 adet kredi kartı, kaçak olarak; 30 bin 600 dal makaron, 21 kilo tütün ve 40 litre alkol, 3650 paket sigara, 2 ton dondurulmuş hayvansal gıda ürünü, 1077 adet ilaç/macun, 497 adet empia, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 adet dedektör ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gölbaşı’nda yoğun sis etkili olduGölbaşı’nda yoğun sis etkili oldu
Kaza böyle 'geliyorum' dediKaza böyle 'geliyorum' dedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.