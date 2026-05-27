Elazığ’da bir barajın daha kapakları açıldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yoğun yağışların ardından Pembelik Barajı’nın kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi.

Elazığ’da yıl boyunca etkili olan yağışların ardından Keban Barajı ve Özlüce Barajı’nın kapakları açılarak, kontrollü su tahliyesine başlanmıştı. İki barajın ardından Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde de kapaklar açıldı. Kontrollü su tahliyesinde barajın 3 savağı açılırken, o anlar hem havadan hem de karadan görüntülendi.
Yetkililer, su tahliyesinin baraj işletme planı kapsamında kontrollü şekilde yürütüldüğünü ve herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

