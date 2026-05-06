Elazığ’da çoban, kırık televizyonla hava durumu sunup doluya karşı uyardı

Elazığ’da keçilerini otlattığı sırada kırık televizyon ekranını kullanarak hava durumu sunan çoban, vatandaşları dolu yağışına karşı uyardı.

Elazığ'da keçilerini otlattığı sırada kırık televizyon ekranını kullanarak hava durumu sunan çoban, vatandaşları dolu yağışına karşı uyardı. O anlar izleyenleri güldürdü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, arazide bulduğu kırık bir televizyonun karşısına geçerek bir spikermiş gibi hava durumu bülteni sunmuştu. Uygur’un samimi ve içten görüntüleri sosyal medyada binlerce izlenme almıştı.

Dağda keçilerini otlatan Uygur, gök gürültülü sağanak yağış altında yine televizyon başına geçerek hava durumu sundu.

Vatandaşları dolu yağışına karşı uyaran Uygur, "Arkadaşlar görüyorsunuz aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ’a doğru gidiyor. Elazığ’ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. İşiniz varsa çabuk görün, valla geliyor. Şuan Elazığ’a 100 kilometre uzaktayız. Ona göre hesap yapan. Şimşekler çakıyor. Elazığ dikkatli ola geliyor" ifadelerini kullandı.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken çobanın doğa içindeki haber bülteni gülümsetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

