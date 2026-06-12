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Elazığ’da dilenci operasyonu

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ’da dilenci operasyonu

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesinde cami çevreleri, hastane önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Yapılan çalışmalarda, duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para talep ettiği belirlenen dilenciler ekipler tarafından tek tek tespit edilerek yakalandı. Yakalanan kişiler, haklarında işlem yapılmak üzere müdürlüğe götürüldü.

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere karşı denetimlerini sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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