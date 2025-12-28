Elazığ’da kapalı 108 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Elazığ’da kar yağışıyla birlikte kapanan 108 köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Elazığ’da dün etkili kar yağışından dolayı kent genelinde birçok köyü yolu kapandı. İl Özel İdaresi 90 araç 120 personel ile yolların açılması için çalışma başlattı. Bu çerçevede kapalı olan 108 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Arıcak’ta 1, Baskil 14, Maden 11, Karakoçan 21, Keban 3, Kovancılar 11, Palu 28 ve Sivrice’de 19 köy olmak üzere toplamda 108 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA