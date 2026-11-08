Elazığ’da kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarda bulunduğu Elazığ’da şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı, şehir merkezine ise aralıklarla yağmaya devam ediyor.
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