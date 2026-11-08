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Elazığ’da kar yağışı başladı

Elazığ’ın şehir merkezinde kar yağışı başladı.

Elazığ’da kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarda bulunduğu Elazığ’da şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı, şehir merkezine ise aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Elazığ’da kar yağışı başladı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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