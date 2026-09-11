Elazığ’da örtü yangını

Elazığ’da ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır
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