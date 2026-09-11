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Elazığ’da örtü yangını

Elazığ’da ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Elazığ’da örtü yangını

Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da örtü yangını 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ
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