Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1’i bebek 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i bebek olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yaptı.

Kaza, Elazığ-Sivrice karayolu Gözeli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 MZL 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 1’i bebek olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Sivrice programına giden Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kazayı görerek hemen ilk müdahalelerde bulunup durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken Milletvekili Erol yaralılar hastanelere sevk edilene kadar bekledi ve durumları hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

