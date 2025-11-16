HABER

Elazığ’da pikap şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, şarampole uçtu.

Elazığ’da pikap şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da pikap şarampole uçtu: 2 yaralı 1

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da pikap şarampole uçtu: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

