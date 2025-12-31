Trump’ın 'altın' telefonu ertelendi: Hem de bir kez daha

Financial Times'ın raporuna göre; Haziran ayında duyurulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ile Eric Trump tarafından yönetilen Trump Mobile, amiral gemisi cihazı T1'in sevkiyatını bir kez daha erteledi.

İŞTE MÜŞTERİ HİZMETLERİ EKİBİNE GÖRE ERTELEMENİN NEDENİ

Haber kaynağına konuşan Trump Mobile müşteri hizmetleri ekibi, telefonun gecikmesi için bu yılki ABD hükümetinin kapanmasını suçladı. Mashable'da yer alan habere göre, bu erteleme, Kasım ayında yaşanan bir başka gecikmenin ardından geldi. O dönemde Trump Mobile ekibi, teslimat tarihi geçmesine rağmen web sitesinden gönderim tarihlerini sessizce kaldırmış ve yerine yenilenmiş Samsung ve Apple telefonlarını listelemeye başlamıştı.

Aslında T1'in başlangıçta Ağustos ayında kargolanması planlanmış, ardından Ekim ayına ertelenmiş, Kasım ayında ise tamamen ortadan kaybolmuştu.

"47 PLANI"

Hala Trump Mobile web sitesinde ön siparişe açık olan akıllı telefon 499 dolardan perakende satışa sunuluyor. Cihazın, aylık 47,45 dolara sınırsız konuşma, mesajlaşma ve veri içeren "47 Planı" ile çalışması planlanıyor (Trump, ABD'nin 45. ve 47. başkanı olduğu için bu rakam seçilmiş). Web sitesinde "Sıraya girmek çok kolay" yazılı bir mesaj eşliğinde 100 dolarlık ön ödeme alınıyor.