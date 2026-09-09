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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 ADZ 594 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 23 AGL 949 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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