Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ile sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta ve içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 10 bin 352 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

