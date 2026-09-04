HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ’da son 15 günde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 15 gün içerisinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ’da son 15 günde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 15 gün içerisinde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ve adli unsurlar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 2 kilogram 920 gram skunk, 448,37 gram sentetik kannabinoid, 273 adet sentetik ecza hap, 224,77 gram metamfetamin, 206,21 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 885 Türk Lirası temin edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 68 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!
Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan vatandaşa müdahaleSakarya'da denizde hareketsiz bulunan vatandaşa müdahale

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.