Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. 2 ayrı ikamet ve 1 işyerine yapılan operasyonlarda; 2 parça halinde 876 gram kokain maddesi, 3 adet gaz maskesi, 1 adet balistik yelek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 51 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bu sana ders olsun' diyerek iş insanını vurdu! Savunmasında bakın ne dedi'Bu sana ders olsun' diyerek iş insanını vurdu! Savunmasında bakın ne dedi
Özgür Özel "İlk kez açıklıyorum" diyerek duyurduÖzgür Özel "İlk kez açıklıyorum" diyerek duyurdu

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

