Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. 2 ayrı ikamet ve 1 işyerine yapılan operasyonlarda; 2 parça halinde 876 gram kokain maddesi, 3 adet gaz maskesi, 1 adet balistik yelek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 51 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

