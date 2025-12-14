HABER

Elazığ’da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ’da nesli koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde görüntülendi.Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Güzergâhtan aracıyla geçtiği sırada sürü halindeki dağ keçilerini gören Özlem Eylem Doğan, gördüğü manzara karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Doğan, o anları cep telefonuyla kaydederek doğanın Harput’a sunduğu bu nadide güzelliği ölümsüzleştirdi.

Yaban keçilerini görüntüleyen Özlem Eylem Doğan, "Bölgede zaman zaman görülen yaban keçilerinin özellikle Harput’un doğal yapısına estetik katıyor. Bu görüntülerin hem korunması hem de doğaya karşı daha duyarlı olunması gerekiyor. Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve şimdi de yaban keçilerinin zarif yürüyüşü ile Harput, doğayla tarihin buluştuğu mahalle oldu. Doğanın bereketini simgeleyen bu güzelliklere denk gelmek güzeldi" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ
