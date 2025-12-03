HABER

Elazığ’da yoğun sis, bir mahalle adeta kayboldu

Elazığ'da yoğun sis yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Elazığ’da yoğun sis, bir mahalle adeta kayboldu

Elazığ’da yoğun sis yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Çatalçeşme Mahallesi adeta kayboldu. Binalar, oyun parkları ve kamelyalar sisten görünmezken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Elazığ
