Elazığ'da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Elazığ’ın Arındık köyünde 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşen iki yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Elazığ’da merkeze bağlı Arındık köyünde iki yavru köpek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşerek mahsur kaldı.

Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Elazığ'ın Arındık köyünde 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşen iki yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu 1

Elazığ’da merkeze bağlı Arındık köyünde iki yavru köpek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşerek mahsur kaldı. Durumu fark eden köy sakinleri, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru köpekleri kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen köpekler, kurtarma sonrası güvenli bir alana alındı.

Kaynak: İHA

Elazığ
