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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 1

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 2

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 3

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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