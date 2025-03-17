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  4. Elebaşlarından 3'ü yakalandı! İstanbul ve Ankara dahil 4 ilde organize suç örgütlerine darbe

Elebaşlarından 3'ü yakalandı! İstanbul ve Ankara dahil 4 ilde organize suç örgütlerine darbe

17.03.2025 09:32
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İstanbul ve Ankara dahil 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

Elebaşlarından 3'ü yakalandı! İstanbul ve Ankara dahil 4 ilde organize suç örgütlerine darbe

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, yasa dışı kumar oynatmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, suç üstlenme, uyuşturucu madde ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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B.G'nin yurt dışında tutuklu olduğu; A.A, A.S. ve O.Y. isimli suç örgütü elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 79 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 7 tabanca, 3 tüfek, otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

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Bakan Yerlikaya, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Ekran görüntüsü 2025-03-17 092834Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya suçlu tabanca
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