Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı Yılmaz, tarih verip açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik zamlarının enflasyonun çok altında kaldığını ve en az zammın elektrik sektöründe yapıldığını belirterek, "Şubatta yeniden düzenleme yapabiliriz" dedi.

Cansu Akalp

Enerji sektöründe 2025 yılını değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, finansal piyasalardaki sıkılaşma ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen geçen yıl enerji sektöründe ciddi bir türbülans yaşanmadığını kaydetti.

Bloomberg ekranlarında konuşan Yılmaz, Türkiye’ye yatırımcı ilgisiini yoğun olduğunu belirterek “Yabancıların da ciddi iştahı var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak çok avantajlı” diye konuştu.

"SAHADA 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VAR"

Enerji sektöründe depolamalı RES ve GES yatırımlarının hızlı bir biçimde devreye gireceğini belirten EPDK Başkanı, "Bu depolama projeleri kanunu Enerji Bakanımız tarafından çıkartıldı ve biz şeffaf şekilde lisanslama sürecine başladık. Bugün itibariyle 350 megavata yakın santral devreye girdi. Bugün sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım var" ifadesini kullandı.

Yılmaz depolamalı GES ile 10 yılda 15 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

ELEKTRİĞE ZAM MI GELİYOR?

'Elektrik zammı kapıda mı' sorusuna ise Yılmaz "Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik" yanıtını verdi.

