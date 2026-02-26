Çukurca’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Çukurca ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 5 kilogram metamfetamin, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfek, 2 adet el bombası, 1 adet tabanca, 19 adet şarjör, 424 adet fişek, 2 adet kütüklük, 34 adet doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, G.G. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülüyor" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır