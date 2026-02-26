HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çukurca’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurcu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Çukurca ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 5 kilogram metamfetamin, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfek, 2 adet el bombası, 1 adet tabanca, 19 adet şarjör, 424 adet fişek, 2 adet kütüklük, 34 adet doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, G.G. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülüyor" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li isim 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla gözaltındaCHP'li isim 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla gözaltında
MSÜ'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacakMSÜ'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.