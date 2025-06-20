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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit yemeği verdiler

Elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda verdiği yaşam mücadeledesini kaybederek vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Tırazlar Mahallesi sakinleri Kur’an-ı Kerim okutup mevlit yemeği verdiler.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit yemeği verdiler

Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesi gençleri ve halkı geçtiğimiz günlerde vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mahalle gençleri kendi aralarında topladıkları para ile mahalle düğün salonu bahçesinde bin kişilik mevlit yemeği vererek, Kur’an okuttu.
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ARALARINDA PAR ATOPLAYIP MEVLİT OKUTTULAR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi sakinleri elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek adına kendi aralarında para toplayarak, köy meydanında bin kişilik yemek verip hayrına Kur’an-ı Kerim okutuldu.

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(İHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Mevlit Ferdi Zeyrek
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