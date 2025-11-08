HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üstünde bulunduğu kamyonun römorkunun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Kayaoğlu (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperinde bulunan Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö., damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. 2 işçi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, kurtarılamadı.

Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Servet Kayaoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nde öğle kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada başlayan tartışma ölümle bitti! Katiline konum atmışSosyal medyada başlayan tartışma ölümle bitti! Katiline konum atmış
Yaralı bulunan bozayı, tedaviye alındıYaralı bulunan bozayı, tedaviye alındı

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.