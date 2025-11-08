Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperinde bulunan Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö., damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. 2 işçi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, kurtarılamadı.

Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Servet Kayaoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nde öğle kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

