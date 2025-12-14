HABER

Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı

Erzincan İnönü Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Sokak'ta elektrik kaçağı nedeniyle şemsiyede çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü, itfaiye ekipleri önlem aldı.İnönü Mahallesi'nde, kütüphane önünde yer alan ve kısa süre önce düzenlemesi tamamlanan Şemsiyeli Sokak'ta yangın çıktı.

Erzincan İnönü Mahallesi’ndeki Şemsiyeli Sokak’ta elektrik kaçağı nedeniyle şemsiyede çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü, itfaiye ekipleri önlem aldı.

İnönü Mahallesi’nde, kütüphane önünde yer alan ve kısa süre önce düzenlemesi tamamlanan Şemsiyeli Sokak’ta yangın çıktı. Elektrik kaçağından kaynaklandığı belirlenen yangın, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın ardından tedbir amacıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alanda gerekli güvenlik kontrollerini yaparak olası risklere karşı önlem aldı. Yangında herhangi bir kayıp yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu.

Kaynak: İHA

