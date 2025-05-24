Elektrik kesintisinde bu sefer adres: Fransa... Cannes Film Festivali tehlikede, hayat durma noktasına geldi!

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.
İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.
Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.
Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.
Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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