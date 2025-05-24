Elektrik kesintisinde bu sefer adres: Fransa... Cannes Film Festivali tehlikede, hayat durma noktasına geldi!

Cannes Film Festivali sırasında Cannes'ı da kapsayan büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Geçtiğimiz ay İspanya ve Portekiz de yaşanan elektrik kesintilerini akıllara getiren olay sonrası kundaklama ihtimali düşünülüyor.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.

İSPANYA VE PORTEKİZ AKILLARA GELDİ

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır