Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serçe Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı. O esnada evde bulunan ve yangını fark eden 3 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, apartmanın üçüncü katında yaşayan görme engelli bir vatandaş tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangında evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde ise yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır