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Elektrikli araçlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan tam gaz destek: Hızlı şarj altyapısında yeni hamle!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz" diyen Bakan Kacır, Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı 2. Çağrısını kamuoyuna duyurdu. Yeni çağrı ile birlikte, ülke genelinde hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrikli araçlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan tam gaz destek: Hızlı şarj altyapısında yeni hamle!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlanması amacıyla ‘Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı 2. Çağrısı'nda yeni başvuru döneminin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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"81 ŞEHRİMİZİN TÜMÜNDE HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI KURULDU"

Kacır, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı ile Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını destekliyoruz. Birinci çağrı döneminde 81 şehrimizin tümünde hızlı şarj istasyonları kuruldu. Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktası ile elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkânına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrı ile; özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

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TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

Bu kapsamda, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz, eşit ve erişilebilir bir şarj ağı sunulması ve temiz enerji dönüşümüne ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 2'nci çağrı ile özellikle nüfus yoğunluğu ve mobilitenin daha düşük olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilerek, tüm Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının dengeli bir şekilde dağılımı, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşması ve her bölgede eşit erişim sağlanması amaçlanıyor.

Birinci çağrı döneminde ise Türkiye genelinde 35 farklı proje desteklenmiş ve 81 il ve 400 ilçede şarj istasyonları kurulmuştu.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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elektrikli araç sanayi ve teknoloji bakanı
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