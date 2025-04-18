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Elektrikli bisiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Isparta’da elektrikli bisikletiyle park halindeki otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.

Elektrikli bisiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal U. idaresindeki elektrikli bisiklet, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan 03 YA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
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