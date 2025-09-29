HABER

Elektrikli otomobil şarj istasyonu nasıl çalışır?

Son dönemlerin gözde araçlarından biri haline gelen elektrikli otomobiller, elektrik enerjisi ile çalışabilen otomobil türüdür. Elektrikli otomobillerin otomotiv endüstrisinde önemli bir etkisi bulunduğu kabul edilmektedir.

Elektrikli otomobil şarj istasyonu nasıl çalışır?
Elektrikli otomobiller 19. yüzyılın sonlarından itibaren hizmete sunulmuş günümüzde ise en çok tercih edilen araç modellerinden biri haline gelmiştir. İçten yanmalı motorlu araçlara karşılık olarak daha fazla avantaja sahip olan elektrikli otomobiller için elektrikli otomobil şarj istasyonları da kurulmuştur.

Elektrikli otomobil şarj istasyonu nasıl çalışır?

Elektrik ile çalışan arabalarda yer alan bataryaların şarj edilebilmesi için gereksinim duyulan enerji altyapısına sahip olan üniteler elektrikli otomobil şarj istasyonu olarak isimlendirilmiştir. Halka açık olan yerlerde kullanılabileceği gibi hem filo hem de ev şark istasyonu kurulumu yapılarak kurumsal ya da bireysel olarak kullanılması da mümkün olabilmektedir.

Yetkili bir kişiden destek alınarak elektrikli araç şarj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Elektrikli otomobil şarj istasyonları temelde bir enerji kaynağı şile bu enerjiyi aracın bataryasına aktaran bir ara yüz olarak tanımlanır. Ardından bu elektrikli otomobil şarj istasyonunun içinde yer alan elektronik devreler tarafından aracın bataryasının kabul edilebileceği bir forma dönüşme işlemi gerçekleşir.

Elektrikli araç şarjları üç seviyede sınıflandırılmıştır. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 2 olarak sınıflandırılan elektrikli araç şarjları belli bir prensibe bağlı olarak çalışmaktadır. Örnek olarak AC şarj üniteleri şebekeden gelen ve evde ya da ofiste yer alan prizlerden de erişim sağlanabilen elektrikler ile şarj edilebilir özelliktedirler. Bu elektrik akımları adını da akma biçiminden dolayı almaktadır. AC periyodik bir şekilde yön değiştirmekte ve bu sayede de akımı değiştirebilmektedir.

Seviyelerine göre şarjların bazı özellikleri şunlardır:

    1. Seviye şarjlar en kolay ama en yavaş şarj seviyesidir. Elektrikli araçlar ile birlikte satın alınan kabloyu duvardaki prize takarak şarj etmeyi sağlar.
    1. Seviye şarjlar EV şarj istasyonlarıdır ve genel olarak halka açık alanlarda bulunur. Ofislerde ya da yerleşim alanlarında da bulunabilmektedir. Bu istasyonlar birinci seviye şarj istasyonlarından daha hızlı şarj eder. Bu şarjların hızı 1. seviyeden yaklaşık olarak 5 ile 15 kat daha hızlı oranda şarj edebilmektedir.
    1. Seviye şarjlar en hızlı seviye şarjlardır. Bu şarj sistemi için gerekli olan güç çıkışı 2. seviye şarj istasyonlarına oranla daha yüksek olur. Daha çok ticari işletmeler için uygun kabul edilmektedir.
