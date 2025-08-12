Elektrikli scooter kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'de elektrikli scooter kullanımı, 2001 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle belirli kurallar çerçevesine alınmıştır. Bu yönetmelik içerisinde kimlerin scooter kullanabileceği, scooterın nerelerde sürebileceği, azami hız sınırı ve güvenlik ekipmanı kullanımı gibi konularda yasal bilgiler bulunmaktadır. Bu yüzden elektrikli scooterın yasalara uygun ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Elektrikli scooter kullanılırken nelere dikkat edilmeli?

Elektrikli scooter kullanımı, denge ve yön kontrolü sağlayabilen kişiler için oldukça basittir. Fakat elektrikli scooter kullanmanın bazı kuralları bulunmaktadır. Hem kişisel güvenlik hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için bu kurallara uyulması gerekmektedir.

İşte elektrikli scooter güvenli kullanım ipuçları:

Elektrikli scooter kullanan kişinin yapması gereken ilk şey kask takmaktır. Kask takmak, çarpışma veya düşme gibi durumlarda ciddi yaralanmaları önlemesi açısından önemlidir.

15 yaş altındaki kişilerin scooter kullanması yasaktır.

Elektrikli scooterı sürerken iki elin de gidonda olması gerekmektedir. Sürüş esnasında kulaklıkla müzik dinlemek veya cep telefonu kullanmak gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalıdır.

Elektrikli scooter kullanan kişilerin en sık yaptığı hatalardan biri elektrikli scooterı yaya yolunda kullanmaktır. Bu araçların bisiklet yolunda kullanılması gerekmektedir.

Scootera birden fazla kişinin binmesi doğru bir davranış değildir. Bu araçlar tek kişiliktir.

Islak zemin ve engebeli yollar elektrikli scooter için tehlike oluşturabilmektedir. Bu yüzden scooter kullanımında bu alanların tercih edilmemesi gerekmektedir.

Elektrikli scooter kullanırken ayakkabı seçimi oldukça önemlidir. Terlikli veya topuklu ayakkabı giymekten kaçınmanız, rahat bir spor ayakkabı giymeniz gerekmektedir.

Elektrikli scooterın kayma direncini azaltmak için düzenli olarak yağlamak gerekmektedir. Bunun yanında lastikleri düzenli olarak kontrol etmeli, herhangi bir aşınma varsa zamanında değiştirmeniz gerekmektedir.

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda scooter kullanmak tehlikelidir. Bu yüzden elektrikli scooter kullanacağınız zaman mevsimsel koşulları da dikkate almalısınız.

Elektrikli scooter kullanmak için ehliyet gerekli mi?

Türkiye'de yürürlükte olan mevzuata göre, elektrikli scooter kullanmak için ehliyet zorunlu değildir. Fakat elektrikli scooter kullanabilmek için bazı yasal koşullar bulunmaktadır. 2021 yılında yayımlanan "Elektrikli Scooter Yönetmeliği"ne göre scooter kullanan kişinin en az 16 yaşında olması gerekmektedir. Bu yaş altındaki kişilerin elektrikli scooter kullanımı kesinlikle yasaktır.

Ehliyet zorunluluğu olmasa da scooter kullanıcılarının trafik kurallarına hakim olması ve güvenli sürüş ilkelerini bilmesi gerekmektedir.

Belirli uygulamalar üzerinden kiralanan elektrikli scooterlarda bazen kullanıcıdan yaş doğrulaması veya sürüş kurallarına dair kısa bir eğitim istenebilmektedir.