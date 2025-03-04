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Elektrikli süpürgeden ıslık sesi geliyor, ne yapmalıyım? Elektrikli süpürgeden neden ıslık sesi gelir?

Melek Nacar Melek Nacar
15.02.2025 13:26
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Elektrikli süpürgeler hayatın olmazsa olmazıdır. Elektrikli süpürgelerden gelen ıslık sesi ise genelde hortumda veya filtrede bir tıkanıklık ya da delik olduğunda ortaya çıkar. Ayrıca bu ses motordaki bir sorundan da kaynaklanabilir. Sesin kaynağını bulmak için süpürgenin parçalarının kontrol edilmesi gerekir.

Elektrikli süpürgeden ıslık sesi geliyor, ne yapmalıyım? Elektrikli süpürgeden neden ıslık sesi gelir?

İçindekiler

  • Elektrikli süpürgeden ıslık sesi geliyor, ne yapmalıyım?
  • Elektrikli süpürgeden neden ıslık sesi gelir?
  • Elektrikli süpürgeden gelen ıslık sesi nasıl düzeltilir?

Elektrikli süpürgeIerde çeşit çeşit sorunlar meydana gelebilir. Elektrikli süpürgeden gelen ıslık sesi sorunu ise süpürgenin hava akışında bir sorun olduğunu gösterebilir. Hortumda bir delik olabilir veya filtrede tıkanıklık olabilir. Bağlantı noktalarındaki bir gevşeme de bu sesi oluşturabilir. Ayrıca fan veya motor arızaları da bu sese neden olabilir.

Elektrikli süpürgeden ıslık sesi geliyor, ne yapmalıyım?

Elektrikli süpürgeden ıslık sesi gelmesi durumunda önce hortum ve filtrelerin kontrol edilmesi gerekir. Hortumda bir sorun (tıkanıklık, çatlak, delik gibi) olup olmadığına bakılmalıdır. Filtrelerde biriken toz ve kir de bu tür sesler yapabilir. Bu yüzden filtrelerin temizlenmesi ya da değiştirilmesi sorunu çözebilir.

Eğer hortum filtre ve hava girişlerinde bir sorun yoksa bu kez fan ve motor akla gelir. Islık sesi probleminin kaynağı bu gibi iç parçalarda olabilir. Bu durumda süpürge kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürge teknik servise götürülmelidir.

Elektrikli süpürgeden neden ıslık sesi gelir?

Elektrikli süpürgeden ıslık sesi geliyor ise bunun sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi genelde hortumda tıkanıklık, delik veya çatlak olması olabilir. Ayrıca filtrelerde biriken toz da cihazın hava akışını engelleyerek bu tür seslerin çıkmasına yol açabilir.

Ama süpürgenin fan veya motor kısmında yaşanan aşınmalar ya da hava giriş ve çıkış noktalarındaki yabancı cisimler de bu sesi tetikleyebilir. Bu durumda teknik servise gidilmelidir.

Elektrikli süpürgeden gelen ıslık sesi nasıl düzeltilir?

Elektrikli süpürgeden gelen ıslık sesini düzeltmek için;

  • Hortum, filtre ve hava girişleri kontrol edilmelidir.
  • Hortumda tıkanıklık varsa temizlenmelidir.
  • Hortumda çatlak ya da delik bulunuyorsa hortum değiştirilmelidir.
  • Filtrelerin temizlenmesi veya eski filtrelerin yenileriyle değiştirilmesi de hava akışını düzenler. Bu da doğal olarak sesi kesebilir.
  • Hava giriş ve çıkış noktaları kontrol edilmelidir. Eğer yabancı cisimler varsa bunlar temizlenmelidir.

Eğer bu işlemler elektrikli süpürgeden gelen ıslık sesi sorununu çözmezse iç parçalarda (fan veya motor gibi) bir arıza olabileceği için cihazın bir teknik servise götürülmesi önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli süpürge süpürge
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