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Eli silahlı sosyal medya şovmenlerine jandarmadan operasyon

Hatay'da düğünlerde ve yaşam alanlarında silahla ateş edip sosyal medyada paylaşan 6 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eli silahlı sosyal medya şovmenlerine jandarmadan operasyon

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da sosyal medyada silah paylaşıp insanların yaşam alanlarında ve düğünlerde ateş ederek genel güvenliği tehlikeye atan 6 şahsa yönelik 8 adreste 7 Mayıs tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ekipleri ve bomba arama köpek unsurları ile eş zamanlı adli arama yapıldı.

Aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet kasatura ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Operasyonda 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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