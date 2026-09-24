Son dakika: Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen; Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

ÜMİT BOYNER'İN OĞLU MİTHAT SİNAN BOLAK GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bolak, hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından bir açıklama yapmıştı. Bolak açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Hakkımda verilen ifade amaçlı yakalama kararını avukatlarım aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum.

Yargı sürecinden kaçınmam veya adli makamların çağrılarına kayıtsız kalmam söz konusu değildir. Yurt dışında yaşadığım için telefonuma ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde bir aksaklık yaşandığını anlıyorum. Söz konusu aksaklık nedeniyle henüz ifade verememiş oldum. Avukatlarım konuyu her aşamasında yakından takip ediyorlar. Savunma yapmak üzere ülkeye geleceğim tarih, ifade amaçlı yakalama kararından önce belirlenmiş durumdaydı. En kısa zamanda, bu tarihi de öne çekerek ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım, bu konuda en ufak bir tereddüt dahi söz konusu değildir. Hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kamuoyundan rica ederim" demişti.