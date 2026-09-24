HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı.

Son dakika: Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen; Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Son dakika: Ümit Boyner in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı 1

ÜMİT BOYNER'İN OĞLU MİTHAT SİNAN BOLAK GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bolak, hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından bir açıklama yapmıştı. Bolak açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Hakkımda verilen ifade amaçlı yakalama kararını avukatlarım aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum.

Yargı sürecinden kaçınmam veya adli makamların çağrılarına kayıtsız kalmam söz konusu değildir. Yurt dışında yaşadığım için telefonuma ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde bir aksaklık yaşandığını anlıyorum. Söz konusu aksaklık nedeniyle henüz ifade verememiş oldum. Avukatlarım konuyu her aşamasında yakından takip ediyorlar. Savunma yapmak üzere ülkeye geleceğim tarih, ifade amaçlı yakalama kararından önce belirlenmiş durumdaydı. En kısa zamanda, bu tarihi de öne çekerek ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım, bu konuda en ufak bir tereddüt dahi söz konusu değildir. Hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kamuoyundan rica ederim" demişti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'inden çok konuşulacak sözler: "Bir şey izliyorduk üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'inden çok konuşulacak sözler: "Bir şey izliyorduk üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk"
Limana rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı, paralar zarflardan çıktıLimana rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı, paralar zarflardan çıktı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.