Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'inden çok konuşulacak sözler: "Bir şey izliyorduk üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk"

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, Kurtlar Vadisi adlı dizi de soruşturmanın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

Soruşturma kapsamında; dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran Sedat Savtak ile "Ömer Baba" rolündeki Emin Olcay'ın da bilgisine başvuruldu. Dün de Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyetçi Bayram Özbek hakkında tutuklama kararı verildi. Özbek, FETÖ soruşturması kapsamında halihazırda cezaevinde bulunuyor.

VADİ'NİN ABİDİ'Nİ KONUŞTU

Yaşanan gelişmeler diziyi soruşturmada önemli bir notkaya getirirken, dizide 'Abidin' karakterini canlandıran Abidin Yerebakan da çok konuşulacak bir röportaj verdi.

"BİR ŞEY İZLİYORDUK, ÜÇ GÜN SONRA ONU GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"

A Haber'e konuşan Yerebakan, Kurtlar Vadisi'ne 7. bölümde dahil olduğunu ve ilk 97 bölümde rol aldığını belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun gündeme geldiği dönemde artık dizide bulunmadığını özellikle belirten Yerebakan, dizinin senaryolarıyla gerçek hayatta yaşanan bazı gelişmeler arasındaki benzerliklere ilişkin, "Kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık" dedi.

"BU İNSANLAR BUNLARI NEREDEN BİLİYORLARDI, NASIL YAZIYORLARDI?"

Aradan geçen zamanın ardından olayları farklı yorumladığını da belirten Yerebakan, "Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı? Evet, öngörüleri çok kuvvetliydi, zeki insanlardı ama bugün gözlemlediğiniz zaman o büyük resim daha netleşiyor. O zamanlar biz büyük resmi göremiyorduk" şeklinde konuştu.

"50'NCİ BÖLÜMLERE YAKIN OSMAN SINAV HOCA'YI HEP MUTSUZ GÖRÜYORDUK"

Dizinin o dönemki yönetmeni Osman Sınav'ı ellinci bölümlerde mutsuz gördüğünü de belirten Yerebakan, "Nevzat'ın anlattıkları biraz aklımı karıştırdı. 'Fethullahçı Terör Örgütü'yle yürümek istemedi Osman Hoca. Keşke her şeyi anlatsaydın' dedi. Sen bir şeyler biliyorsun ki hocanın anlatmadığını söylüyorsun. Bildiğini de çok düşünmüyorum ama 50'nci bölümlere yakın rahmetli Osman Sınav Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. İçeri giriyor, kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Bir şey sorsak yarım yamalak cevap veriyordu, hiç mutlu değildi" dedi.

OSMAN SINAV'IN VEDASI: "ŞOKE OLDUK, AKLIMIZ KARIŞTI"

Sınav'ın diziye vedasında herkesin şoke olduğunu ifade eden oyuncu, "55'inci bölümü çektik, sezon finali yapacaktık. Bizi Kadıköy'de bir mekanda brunch'a davet ettiler. Osman Hoca, Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener'i yanına alarak çıktı ve 'Bugüne kadar birlikte çalıştık, güzel şeyler yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Kurtlar Vadisi'ni de Ekmek Teknesi'ni de Raci ve Bahadır kardeşlerime devrediyorum. Bundan sonra onlarla devam edeceksiniz, yolunuz açık olsun' dedi. Hepimiz şoke olduk. O kadar güzel para kazanılan devasa bir iş durup dururken niçin devredilir? Aklımız karıştı ama o zaman bizi ilgilendiren bir durum yoktu" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİRİMİZLE TEMAS KURMADI"

Yerebakan, Osman Sınav ile özel görüşmesini de anlattı ve "Sonrasında Osman Hoca'ya gittim; 'Hocam beni bu sektöre siz soktunuz. Siz ayrıldıktan sonra bizim devam etmemiz etik olur mu?' diye sordum. Bana 'Ne demek, siz artık profesyonel oldunuz, tabii ki çalışacaksınız. O iş başka, bu iş başka; bu benim problemim, sizi ilgilendirmez' yanıtını verdi. Fakat o günden sonra Osman Hoca hiçbirimizle temas kurmadı. Ne zaman ziyaret etmek istesek randevu vermedi ve görüşmeyi reddetti" dedi.