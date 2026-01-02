Elif Kumal nerede? Kamp için gittiler, ortadan yok oldu... Sevgilisinin yüzünde tırnak izi detayı

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 27 Aralık’ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILACAK

Jandarmadaki işlemleri süren Enis G.’nin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da inceleniyor.

Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görülürken, Enis G.’nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

DENİZ POLİSİ İLE AVCILAR DA ARIYOR

Elif Kumal, AFAD başkanlığında, aralarında deniz polisi, sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri ile avcıların da bulunduğu 300 kişiden oluşan ekip tarafından karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor.

Arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ederken, gece boyunca da bölge termal dronla tarandı. Ancak Kumal’a ait bir ize rastlanmadı. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde de inceleme yapılıyor.

HER EKİBE AYRI ARAMA ALANI TAHSİS EDİLİYOR

Öte yandan arama çalışmalarında AFAD’ın iz çizme programı kullanılıyor. AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği her alan bir arama-kurtarma ekibine tahsis edilerek, doldurulması isteniyor. Her ekip, belirlenen alanı tarıyor. Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılarak, aynı yerin aranmasının önüne geçiliyor.

BALIKESİR VALİSİ: SONAR CİHAZIYLA GÖLETTE YAPILAN ARAMADA DA İZE RASTLANMADI

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal’dan (34) 5 gündür haber alınamazken, Vali İsmail Ustaoğlu, bölgeye gelerek arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ustaoğlu, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göletinde deniz polisinin sonar cihazıyla arama yaptığını ancak bir ize rastlanmadığını belirterek, “Geçtiğimiz pazar günü bir ihbar üzerine Erdek Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde bir vatandaşımızın kamp yerinden ayrılarak kaybolduğu ihbarı geliyor Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne. Pazar günü 12.09’da bu ihbar geliyor. Onun üzerine jandarma ekiplerimiz harekete geçiyor. Gerekli planlamalarla, koordinasyonla birlikte arama çalışmalarına başlıyorlar. O günden beri başta AFAD teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, sivil toplum kuruluşlarımızın arama-kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 5 gündür yoğun bir şekilde arama çalışmamız devam ediyor. Olabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek, Çanakkale ve İzmir’den de bizim ekiplerimiz, su altı arama ekiplerimiz de geldi. Gölette sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir ize rastlanmadı” dedi.

’53 ARAÇ, 190 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR’

Arama çalışmalarında İHA ve dron da kullanıldığını ve bölgenin havadan da tarandığını söyleyen Ustaoğlu, bölgeye takviye ekipler de sevk edileceğini ifade ederek, “İlk akşam zaten bir İHA geldi, İHA bir çalışma yapmıştı. O gece de herhangi bir temas bulunamamıştı. Ama onun dışında da yine dron kaldırılarak, 5 gündür arazimizin her yerinde bu çalışma devam ediyor. Maalesef çok aşırı, ‘kılçık’ diye tabir ettiğimiz ara yollar var arazide. Arkadaşlarımız bu ara yolların her birinde, olabilecek belli emareler izdir herhangi bir belirti varsa bununla ilgili de detaylı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bugün de toplamda 53 araç, 190 personelle birlikte tüm ekiplerimiz bu bölgede. Arama çalışmalarımız devam edecek. Bugün son değerlendirmeye göre ilave arama-kurtarma ekipleri de bölgemize intikal ederek, yoğunlaşmış bir şekilde her türlü alternatifi göz önüne alıp, çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır