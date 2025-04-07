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Elinde bıçakla dehşet saçtı! Önce arkadaşını yaraladı, sonra polise saldırdı! Teslim olmayınca olanlar oldu

Fatih'te yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki tartışmada, taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine de saldırınca, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Elinde bıçakla dehşet saçtı! Önce arkadaşını yaraladı, sonra polise saldırdı! Teslim olmayınca olanlar oldu
Begüm Özkaynak

Olay Topkapı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri bıçakla diğerini yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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POLİS EKİBİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, bıçaklı saldırgan kendisine teslim olması yönünde uyarı yapan polis ekibine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ISTANBUL---FATIHTE-ARKADASINI-BICAKLA-Y_647302_191769

Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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polis İstanbul Fatih tartışma silah bıçak saldırgan teslim
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