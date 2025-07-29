Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet: İstanbul'da korku filmlerini aratmayan olayın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yol kenarında ceset bulunmasının perde arkası detaylar ortaya çıktıkça ürpertiyor. Cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev’e (20) ait olduğu, Rusça notun bilgisayarda yazılıp eline sıkıştırıldığı tespit edildi. Notta "Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir" gibi ilginç ifadeler yer alıyor.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YÜRÜRKEN CESET GÖRDÜ

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ OTEL KAYDINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı oteli tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev’e ait olduğunu belirledi. Ayrıca Amriev’in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

NOTTA YAZANLAR ORTAYA ÇIKTI: "HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK"

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı notta, "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi.

BAKARA SÛRESİNDEN AYET DE YAZILMIŞ

Notun devamında ise Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır