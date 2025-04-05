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Elindeki torpillerin patlamasıyla ağır yaralandı; o anlar kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde K.S. (13), elindeki torpili patlatmak isterken diğer torpillerin de alev alarak patlaması sonucu ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elindeki torpillerin patlamasıyla ağır yaralandı; o anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak üzerinde meydana geldi. K.S., iki arkadaşıyla birlikte patlamak için torpil aldı. K.S. elinde bulunan torpillerden birini ateşlemek isterken diğer torpiller de alev alarak patladı. Torpiller büyük bir gürültüyle patlarken, dumanlar yükseldi. K.S., patlamayla birlikte kanlar içinde yere düşerken, iki arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Patlamayla birlikte dışarı çıkan sokak sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.S., tedavi altına alındı. K.S.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever de olay yerine gelerek bilgi aldı. Polisin, çocukların torpilleri nereden aldığını belirlemek için başlattığı çalışma sürdürüyor.

Yaralanmayla sonuçlanan olay anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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