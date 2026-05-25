Elini bıçkı makinesine kaptırdı, parmağı koptu

Olay saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Musa Durmaz Sokak üzerindeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre atölyede ahşap kesimi yapan 85 yaşındaki Ramazan Ö., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini bıçkı makinesine kaptırdı. Kazada Ramazan Ö.’nün serçe parmağı koptu. Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, kopan parmak buz kalıbına alınarak yeniden dikilmesi amacıyla Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



