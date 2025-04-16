Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 3 parmağı koptu.

Olay saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.

ÜÇ PARMAĞI BİRDEN KOPTU

İşçi Murat U.(52), ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır